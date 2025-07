Dimaro, 13 anni dopo riecco Jacopo Dezi

Tredici anni fa a Dimaro, in questa valle e in questo stadio, spuntava una stellina di 20 anni. Marek Hamsik in persona, nel corso della sfilata della squadra insieme con Aurelio De Laurentiis sul palco di piazza Madonna della Pace, lo presentò così: «Si sta dimostrando grande, speriamo che sia la prossima stella del Napoli».

Abruzzese di Atri e una lunga esperienza alle spalle, Dezi è arrivato in Toscana a febbraio. A parametro zero. Il Napoli, come scrive il CdS, ha detenuto la sua proprietà dal 2011 al 2017, quando poi fu acquistato dal Parma, ma in realtà non ha mai indossato la maglia azzurra in una partita ufficiale.

Il suo nome, oltre a quell’episodio in Val di Sole, è legato anche a un’impresa: ai tempi del prestito a Crotone in Serie B, l’allora ct Prandelli lo convocò in Nazionale per uno stage. Ha giocato anche in Under 21. Oggi vivrà la sua personalissima emozione.