Agostinelli: “Napoli quasi completo, ma serve un esterno. Ndoye l’uomo giusto a destra”

“Vedo il Napoli abbastanza completo, credo che Conte avrà avuto le sue ragioni per richiedere un potenziamento della squadra. Manca un esterno, con i soldi di Osimhen credo si possa fare tutto quindi mi aspetto almeno un altro paio di giocatori. Che il Napoli parta favorito non vuol dire che rivincerà per forza il campionato, ma anche nelle coppe può dire la sua in ogni situazione. Lucca è un ragazzo che, essendo molto alto, peccherà un po’ in rapidità, e non potrebbe essere altrimenti. Non credo che giocherà insieme a Lukaku ma può essere un’alternativa importante perché vede la porta e sa far salire la squadra. In un 4-4-2 può essere utile anche vicino a Lukaku ma per il momento sarà l’alternativa. Lucca e Lukaku sono due attaccanti che preferiscono giocare da soli lì davanti, meglio non affiancargli nessuno; da dietro un trequartista può fargli comodo ma loro vogliono spaziare per sfruttare al meglio le loro caratteristiche. La qualità migliore di Lucca è il colpo di testa, mentre Lukaku ha una grandissima forza nel proteggere palla. Pur non essendo rapido, Lucca ha le leve lunghe e può attaccare bene la profondità. Il Napoli chiuderà il mercato con un esterno d’attacco e un terzino come vice Di Lorenzo, magari Sanchez. Davanti sicuramente si prenderà un giocatore importante. Io prenderei Ndoye o Lookman: Ndoye fa bene la fase difensiva, l’altro crea drammi alle difese avversarie. Conte non è più intransigente sulla difesa a tre, gli allenatori devono sapersi adattare a ciò che succede in campo.