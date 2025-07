Noa Lang si presenta: “Amo dribblare, segnare tanti gol e offrire assist”

Ieri, a Dimaro, dove il Napoli sta svolgendo il primo dei due ritiri di preparazione, è stato presentato in conferenza stampa il nuovo esterno d’attacco, Noa Lang. Il Corriere dello Sport scrive: “La sua sfrontatezza, però, non va confusa con la presunzione: «Ciao ragazzi», dice quando entra al Teatro Comunale per la prima chiacchierata azzurra. E per il resto, una mezzora di sorrisi e semplicità. E concetti da hit parade, altro che banalità in calcese stretto. Lang dice quel che pensa e si presenta così: «Amo dribblare, segnare tanti gol e offrire assist. Sono il tipico giocatore per cui un tifoso viene allo stadio. Viene per vedermi giocare. Quando mi arriva il pallone, se il tifoso è seduto fa un balzo in avanti». Come a dire: lui carica, scuote, emoziona. E sia chiaro: «Mi piace quando i difensori mi raddoppiano, è una bella sfida. In Italia la fase difensiva è generalmente molto buona, ma sono bravo anche io in quella offensiva»”.

