Noa Lang e Geolier: “L’ho incontrato allo stadio quando ho firmato. Vediamo cosa può accadere”

Il nuovo esterno d’attacco del Napoli, direttamente dal PSV, Noa Lang, è stato presentato ieri in conferenza stampa a Dimaro, dove la squadra si trova per il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione. Noa Lang è anche un famoso rapper in Olanda, e tra le altre cose gli è stato chiesto anche di questa sua passione e di Geolier, rapper napoletano. Il Corriere dello Sport scrive: “Noa ha una lingua sveltissima. E forse non è un caso che in Olanda sia un rapper di grande successo. Da dischi d’oro e di platino con il nome d’arte Noano. «Chiamatemi come vi pare, sono sempre io». Sulla bacheca dei premi ci starebbe bene anche uno scudetto: «Sì, sarebbe un s ogno vincerlo con il Napoli dopo i cinque campionati vinti tra Belgio e Olanda. Mi renderebbe molto felice, ma ragioniamo passo dopo passo. Se serve un titolo per la stampa, direi: sono qui per vincere». E crescere: «Voglio di ventare un giocatore più completo: sono usc ito dalla comfort zone per lavorare duro e diventare la migliore versione di me stesso. La prima cosa in italiano che ho imparato è: sono stanco. In Olanda si lavora più con il pallone e qui invece si corre molto, ma per me è positivo: Conte è l’uomo perfetto per aiutarmi a crescere tatticamente e in fase difensiva. Mi parla tanto e mi ha parlato di tattica già alla prima telefonata».

