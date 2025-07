Napoli, mercato brillante e visione internazionale: con Conte parte un nuovo ciclo. Osimhen, cessione da capolavoro finanziario

“Il Napoli sta conducendo un mercato brillante, seguendo le indicazioni di Conte. Lucca può esplodere con il lavoro del tecnico anche perché è un calciatore fortemente voluto dall’allenatore, del quale dobbiamo fidarci. La cessione di Osimhen – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre-speciale Dimaro su Marte- è un capolavoro finanziario, con questa cessione finalmente si chiude questa telenovela che ha un po’ rovinato questo inizio di estate dei tifosi. Possiamo ora guardare al futuro senza questa oppressione. Non credo che ci sia un entusiasmo negativo, per me è giustificato abbondantemente: per me il Napoli dalla scorsa estate ha iniziato una nuova strategia che rilancia il Napoli non più solo in Italia ma anche a livello internazionale. E dirò di più: per i prossimi 2-3 anni il Napoli non avrà competitor in Italia, in serie A. De Laurentiis in 21 anni di presidenza ha maturato esperienza e la visione di programmare per tempo gli acquisti se si vuole vincere. Non è un caso che dopo il fallimento di due anni fa abbia puntato su Conte giocandosi tutto, sapendo che deve mettere a disposizione del tecnico un organico di livello”

