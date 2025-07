Il giornalista Fulvio Giuliani: “Penso non si sia compreso fino in fondo il valore di Kevin De Bruyne”

“Kevin De Bruyne, che ha già fatto capire di essere abituato a un livello che la nostra Serie A non frequenta più da diversi anni. Milan? Anche solo vedere uno come Modric per i ragazzi giovani che si stanno formando è un qualcosa che aiuta. La mossa di prendere Allegri ricalca l’operazione del Napoli l’anno scorso. Il Milan vuole provare a fare la stessa cosa. La rosa del Milan oggi è troppo incompleta, però anche quella del Napoli è stata incompleta per tutta la scorsa stagione, eppure ha vinto lo scudetto. Bisogna preoccuparsi del Milan, quindi, anche perché affronterà solo il campionato.

Tra le favorite per contrastare il Napoli metto sicuramente l’Inter. Lasciando perdere il Mondiale per club, che non ha dato indicazioni, se prende Lookman ha l’attacco più forte del campionato.

Quando a Napoli hanno venduto Kvara senza sostituirlo, è venuto giù il mondo. All’Inter è successo il caos nella settimana della finale di Champions con Inzaghi, e si è fatta una bruttissima figura contro il PSG. Adesso c’è il grande punto interrogativo legato a Chivu, che non sembra uno sprovveduto: è un professionista serio e ha una squadra con un impianto forte. La Juve mi lascia perplesso, non sono fan di Tudor, così come Juric. Allenatori come Allegri e Conte, invece, sebbene non esprimano un bel gioco sul piano estetico, sono bravi a vincere, e non gli si può dire nulla. Quindi metto l’Inter e poi Milan e Juve come principali avversarie del Napoli, con il Milan leggermente avanti perché non ha le coppe”.