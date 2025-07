Ibrahimovic scrive a IShowSpeed, lui lo ignora: “Sei diventato arrogante”

(Adnkronos) –

Zlatan Ibrahimovic 'snobbato' da IShowSpeed. L'ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan, è stato protagonista di un siparietto diventato virale sui social con lo youtuber americano, con cui in passato aveva girato alcuni video. Speed si trova al momento in compagnia di Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus che, dopo aver scontato una squalifica per doping, ha firmato per il Monaco. È stato proprio Pogba a videochiamare Ibrahimovic e passargli Speed, ma a quel punto Zlatan ha cominciato a inveire contro lo youtuber: "Ti ho mandato un video su Instagram, ma non lo hai nemmeno aperto", ha detto l'ex attaccante, mentre Speed cercava di calmarlo prendendo il telefono per controllare. "Sei diventato arrogante", ha continuato Ibra, scatenando le risate di Pogba, "non l'ho visto, non l'ho visto, non sapevo mi avessi scritto", ha provato a giustificarsi lo youtuber. "Devo tirargli uno schiaffo?", ha chiesto Pogba a Ibrahimovic, "no ci penserò io", ha replicato lo svedese. "Non sapevo mi avessi scritto, giuro", ha ripetuto Speed imbarazzato. Una giustificazione che non è servita: "Non hai nemmeno risposto quando ti ho chiesto se ti piaceva o no", ha continuato l'ex attaccante, scatenando, una volta di più, le risate di Pogba e la reazione, questa volta spaventata, di Speed: "Ti rispondo, ora ti rispondo", ha detto lo youtuber prendendo il telefono. —[email protected] (Web Info)

