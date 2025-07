Osimhen-Galatasaray: finalmente ci siamo

Sembra essere giunta al termine la telenovela su Victor Osimhen e su quale sarebbe stato il suo futuro tra il giocatore che voleva andare via da Napoli, preferibilmente in Inghilterra, e De Laurentiis che lo avrebbe fatto partire solo alle sue condizioni. Condizioni raggiunte dalla squadra turca del Galatasaray che vorrebbe avere ancora a disposizione l’attaccante nigeriano. A confermarlo è la redazione di Sky Sport: “raggiunto l’accordo per Victor Osimhen con il Galatasaray: 75 milioni il costo del trasferimento che ha chiesto il Napoli, più il 10% sulla futura rivendita. I dirigenti del Galatasaray stati più giorni in contatto a Milano con il direttore sportivo Giovanni Manna per completare questo accordo. Ci siamo, domani il Galatasaray dovrebbe presentare le famose garanzie bancarie, ci sono dei contatti costanti con gli istituti bancari, con una trattativa che sembra arrivata a un punto di svolta”.

Factory della Comunicazione