Noa Lang: “Erede di Kvara? Io sono Lang e voglio scrivere la mia storia qui”

Alle 15:00 a Dimaro-Folgarida, nel quarto giorno del ritiro estivo del Napoli, c’è stata la conferenza stampa di presentazione del terzo acquisto del Napoli di questa sessione estiva: l’ala olandese Noa Lang.

Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

“C’era stata la possibilità di venire a Napoli già l’inverno scorso, io lo volevo ma il PSV non mi ha lasciato partire. Ma il Napoli è tornato alla carica. Per me è un sogno e un onore. Ho spinto molto in questa direzione. Parlavo in continuazione col mio agente, gli chiedevo sempre se fosse fatta e lui mi diceva di aspettare. Alla fine sono contento si sia fatto”.

Sugli allenamenti di Conte e le differenze con quelli al PSV.

“La prima parola che ho imparato in italiano è ‘stanco’, perché qui le sedute d’allenamento sono molto pesanti. In Olanda si lavora soprattutto con la palla, qui invece c’è tanta corsa. ma è una cosa positiva per me, anche per uscire dalla mia zona di comfort. E’ il momento di lavorare duro per diventare la miglior versione di me stesso”.