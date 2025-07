L’habitat naturale di Lookman, la sinistra dalla quale ha fatto 20 gol. L’offerta di Manna

Le grandi manovre offensive tra Bergamo e l’Emilia, insomma, sono ricominciate un attimo dopo l’annuncio dell’acquisto di Lorenzo Lucca, il centravanti che affiancherà Lukaku in una stagione piena di impegni importanti e complessi tra campionato, Champions, Supercoppa in Arabia e Coppa Italia. Conte è stato chiarissimo: il Napoli sta lavorando per implementare la qualità e la profondità della rosa, ma l’opera va completata per strutturarla a dovere. Del resto, lo scudetto è stato un capolavoro confezionato con gli uomini contati e con qualche problema realizzativo di troppo: Lang e Lucca sono stati i primi correttivi in zona gol, ma in virtù della scelta tecnica di dirottare Neres a destra è ancora in corso il restyling del versante sinistro. L’habitat naturale di Lookman, il detentore del Pallone d’Oro africano, 20 gol in 40 partite nel 2024-2025, e 52 in 118 gettoni con l’Atalanta dal 2022. Ademola spacca partite e difese, attacca come un fulmine e sa difendere. L’offerta d’ingaggio è superiore ai 4 milioni proposti dall’Inter: 5 milioni, con i benefici del Decreto Crescita. Se il giocatore darà il via libera, conteso com’è, si passerà a trattare con la Dea. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione