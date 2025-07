Le parole di Juan Jesus all’incontro con i tifosi: “Al nord ci secciano”

Juan Jesus è intervenuto e ha parlato con i tifosi presenti a Dimaro durante l’incontro degli stessi con la squadra campione d’Italia. Di seguito le parole del difensore:

“Al nord ci ‘secciano’, parlando di Napoli favorito per il prossimo Scudetto? La qualità della squadra è migliorata e il nostro dovere è difendere lo Scudettoe fare cose importanti. La squadra è fortissima e dobbiamo continuare il percorso dell’anno scorso, facendo sempre meglio. Vincere la Champions nell’anno del centenario? Sicuramente è un obiettivo. Conosciamo la difficoltà della competizione, ma faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile. La qualità c’è e non vediamo l’ora di lottare per vedere dove possiamo arrivare.

Cosa pensiamo di ciò che scrivono su di noi sui social? C’è tanta ignoranza in giro e lascio scivolare certe cose: se dovessi soffermarmi su ogni commento… So cosa faccio e quale sia il mio lavoro. E’ anche una questione caratteriale. Se chi mi odia non mi conosce e non conosce i miei sacrifici, lo lascio parlare. Sono genitore, sono padre e voglio insegnare ai miei figli come essere diversi da quello che c’è oggi. La società è un po’ strana. Il mio contributo è questo: sono qui per fare bene a Napoli ed aiutare i ragazzi”.

“Come trasmettere la fame di Champions ai compagni più giovani e a De Bruyne? Sarà Kevin ad aiutarci, perché ha giocato tante volte certe competizioni. Il mister, poi, ci dà tanto, ci spinge ad avere fame. Quando vesti la maglia del Napoli, devi avere fame di vincere tutte le partite: il Napoli non è una squadra qualsiasi, il Napoli si deve far rispettare. La fame deve venire da sola. Il nostro gruppo ne ha tanta, di fame! Corriamo, soffriamo il lavoro fisico, ma non ci fermiamo. In tutte le partite che giochiamo in casa, vogliamo sentire una bolgia al Maradona. Vogliamo che gli avversari abbiano paura. Vogliamo sentire la carica. Gli altri avranno paura di entrare nel nostro stadio”.