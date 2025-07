Kevin De Bruyne, risposte e umiltà: “Anche io posso imparare da loro un nuovo stile di gioco”

Ieri 19 luglio, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Kevin De Bruyne da Dimaro, dove si trova la squadra per il primo dei due ritiri estivi. Il centrocampista belga ha parlato ai giornalisti con personalità e umiltà. Il Corriere dello Sport scrive: “Sono diciassette anni che Kevin De Bruyne fa il fuoriclasse ogni maledetta domenica di calcio. Ma ieri, primo sabato italiano della sua nuova vita, ha dimostrato di esserlo anche in mezzora di domande, risposte e umiltà. L’apoteosi: «Magari non sono più così giovane, ma con la mia esperienza posso dare il mio contributo e aiutare la squadra. Anche io posso imparare da loro un nuovo stile di gioco. E da Conte posso imparare tanto». Uno dei più grandi campioni dell’ultimo ventennio, un fenomeno che l’istituzione Serie A ha definito «The king» e che in carriera ha conquistato 24 titoli tra cui una Champions e 6 Premier, a 34 anni coniuga ancora il verbo “imparare”. La sua conferenza di presentazione con il Napoli andrebbe trasmessa nelle scuole calcio: la natura gli ha regalato il talento, ma non si diventa fuoriclasse per caso.

E così, Kevin è in città. Cioè, per ora è in ritiro a Dimaro e vale già tutto: «Quando il ds Manna è venuto in Inghilterra a illustrarmi il progetto, ho capito che sarebbe stata la scelta giusta: il club è campione d’Italia e dal punto di vista della competitività è il posto migliore per me. Certo cambia tutto rispetto all’Inghilterra, dal clima al campionato, ma in Serie A ci sono tante ottime squadre: ho ancora motivazioni e il potenziale per essere competitivo a questi livelli». Manna è in platea e lo ascolta: sue la visione di provarci e la bravura di completare l’opera. Obiettivi: «Vogliamo fare bene su tutti i fronti: in campionato speriamo di piazzarci più in alto possibile, facendo anche un bel percorso in Champions e in Coppa Italia. Sono molto entusiasta: in Premier ho passato una vita e sarò sempre un giocatore del City, ma il percorso era concluso e cercavo una nuova sfida»”.