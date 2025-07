Gli allenamenti di Conte a porte chiuse diventano una questione di ordine pubblico

Il troppo amore produce effetti anche sul lavoro del Napoli. Perché Antonio ha iniziato già dal Trentino a voler blindare alcuni momenti degli allenamenti della squadra, che è quasi al completo. Ma non ha fatto i conti con l’invasione da record della Val di Sole in queste ore, tutti in fila per vedere giocare De Bruyne e i campioni d’Italia.

Factory della Comunicazione

A dire il vero, come specifica Il Mattino, vista l’ubicazione del campo di Carciato, se ci fosse davvero una «spia nemica» sarebbe facile andare a rubare i segreti del tecnico leccese in questi allenamenti. Il terreno è circondato dalle Dolomiti del Brenta e dal Sasso Rosso, dalla cima Nana e da Castellaccio si può, comunque, vedere ogni cosa dall’alto.

Sono almeno 10mila le persone che hanno preso d’assalto il piccolo impianto di Carciato, moltiplicando per cinque la popolazione locale. Ieri mattina erano in 4 mila, già alle 9 del mattino, in anticipo di quasi un’ora e mezza sull’apertura dei cancelli. A quel punto, qualcuno della questura di Trento ha avvertito Conte che tutta quella gente in fila e sotto il sole, non poteva restare lì.