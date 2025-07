Dimaro/Folgarida – OVER tifosi: code persino sulla statale 42 da Malé: via Campiglio è stata a lungo bloccata

C’è il doppio ingrediente magico: lo scorso anno il richiamo era dato solo da Antonio Conte. Ora c’è lui e una squadra che fa sognare. L’entusiasmo dei circa diecimila appassionati he hanno mandato in tilt i locali della zona è impressionante: è la prima volta che si formano code persino sulla statale 42 da Malé: via Campiglio è stata a lungo bloccata. I locali più belli, come il Bucaneve dei fratelli Budina a Commezzadura, sono costretti a tenere la cucina aperta tutto il giorno, altro che orari da montagna, tra deliziosi canederli, spatzle, cosciotti di maiale e gli immancabili tortei di patate. De Laurentiis è sceso per meno di un’ora nello store dove le vendite dell’abbigliamento ufficiale del club sta davvero andando a gonfie vele. In certi momenti è più lunga la coda per acquistare le maglie che per fare una foto alla coppa dello scudetto, una meravigliosa opera d’arte esposta a due passi dallo stadio e firmata dalla Iaco Group della famiglia Iacovacci. In tanti chiedono se sono in vendita anche delle copie del trofeo del campionato, un pezzo unico da collezione che però non è in commercio.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino