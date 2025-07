De Canio: “Raspadori, visti i fatti, potrebbe diventare uomo mercato”

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli sta dando una bella dimostrazione di forza. L’anno scorso c’è stato un miracolo fortunato: il campionato l’ha perso l’Inter, ma il Napoli l’ha vinto. Grazie a questo calciomercato, il tasso tecnico del Napoli si è elevato molto. Il Napoli quest’anno ha sicuramente più frecce nel proprio arco per segnare. Raspadori? Credo che ci possa essere opportunità per lui per il Napoli di farlo diventare un uomo mercato. Con l’arrivo di Lucca e degli altri esterni, di fatto, si capisce che ci sarà poca possibilità di variare lo schema tattico e, probabilmente, Raspadori non dovrebbe trovare spazio. Lui ha bisogno di giocare”.

