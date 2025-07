De Bruyne e Lukaku: “Siamo molto amici, ci conosciamo dai 13 anni: la sua presenza ha facilitato tutto”

A Dimaro, dove il Napoli sta svolgendo il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione, ieri ha parlato in conferenza stampa Kevin di Bruyne. Il centrocampista belga tra le altre cose si è soffermato sul legame con l’attaccante azzurro Romelu Lukaku, e su Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “In allenamento indossa il kit con il numero 10. Mica uno qualsiasi: «Sono rimasto un po’ sorpreso: sapevo che era il numero di Maradona e che era stato ritirato. Per me è un onore, è stato un bel gesto della squadra e della società, ma non credo mi dia più responsabilità: quando si gioca in grandi club come il Napoli, la pressione c’è sempre perché si vuole vincere. Maradona è una leggenda, ha fatto la storia, ma io sono De Bruyne e voglio essere me stesso». In squadra c’è Lukaku, collega in nazionale belga. «Siamo molto amici, ci conosciamo dai 13 anni: la sua presenza ha facilitato tutto, ma la scelta è stata solo mia e della mia famiglia. Ho preso informazioni da Romelu e da Mertens, sì, ma quando scelgo lo faccio in autonomia perché non voglio mai avere rimpianti». Tornando al progetto: «La società sta investendo tanto e la permanenza di un allenatore del calibro di Conte, tra i migliori degli ultimi dieci anni, è un bel segno. Abbiamo parlato poco finora, solo in campo: dopo anni con Guardiola cambierò abitudini, ma è molto tattico e posso imparare tanto da lui. Per ora cerco di ambientarmi: sarò pronto per il campionato, in cinque o sei settimane». Sul ruolo: «Il calcio è dinamico, la posizione cambia a seconda delle fasi e dello spazio». Sui tifosi: «L’amore e la passione del popolo per la squadra sono incredibili. A volte è un po’ tanto, ma finché c’è amore va bene. Spero di regalare qualche gioia»”.

Factory della Comunicazione