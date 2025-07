Capello: “Oggi l’Inter è l’unica che possa competere per rosa e valore”

Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Real Madrid, è stato intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Oggi l’Inter è l’unica che possa competere per rosa e valore. Lookman è forte, cambia tutto, una scelta intelligente se dovesse arrivare. Se può giocare con Lautaro e Thuram? Sono tre giocatori offensivi, capisco la perplessità, ma la questione un’altra: si riesce se li convinci. Guardi Kvaratskhelia: nel Psg rientra e corre come mai ha fatto nel Napoli, e non è che Spalletti e Contegno glielo chiedessero…Luis Enrique ha trovato la chiave.

Penso che Chivu, per esempio, possa trovarla per Calhanoglu che non è vecchio e un anno fa era secondo solo a Rodri tra i play. Chivu? Conosce bene l’ambiente e gli uomini di comando. E poi è un ragazzo intelligente, l’ho voluto io alla Roma, è capace, ha idee…Deve diventare leader e convincere la squadra. Il vero grande acquisto sarà la voglia di rivincita: hanno preso Esposito, Bonny. Luis Henrique, hanno bisogno assoluto di un centrale giovane e Leoni sarebbe un grande investimento.

Ma devono riflettere su una cosa. Erano i più forti in Italia e sono arrivati secondi in campionato e Supercoppa, erano forti in Europa e sono arrivati secondi. Insomma, non hanno dato quello che avevano. Dovevano dare di più”.