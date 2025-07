Conte alza i giri: Lukaku e Saco stremati, McTominay sembra bionico

La mattinata di lavoro a Dimaro è stata intensa, scandita da ritmi serrati e carichi di lavoro già molto pesanti. Antonio Conte non si smentisce: intensità, grinta e disciplina sono le parole d’ordine.Ma i primi sintomi del metodo Conte si iniziano a sentire, e non tutti sembrano reggere il colpo allo stesso modo. Romelu Lukaku è apparso visibilmente provato a fine sessione. Anche Coli Saco, giovane in cerca di spazio e conferme, ha accusato la fatica al termine dell’allenamento.

Diversa invece la situazione per Scott McTominay: energico, reattivo e apparentemente inesauribile.

Factory della Comunicazione