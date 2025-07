Scuffet ad un passo dal Pisa

Il portiere Simone Scuffet si prepara per salutare: secondo l’emittente infatti l’ex Napoli lascerà il ritiro del Cagliari nella mattinata di domenica per svolgere le visite mediche per il Pisa.

Factory della Comunicazione

Al suo posto il Cagliari dovrebbe far aggregare in ritiro con il resto della squadra il classe 2005 Iliev, in forza alla formazione Primavera che già aveva svolto il ritiro l’anno scorso con Nicola. Sempre riguardo alla porta, Radunovic al momento potrebbe dunque anche rimanere per fare il vice di Caprile, anche se potrebbe ancora partire per giocare in Serie B a fare il primo primo portiere, qualora arrivasse una proposta interessante per lui. I giovani Vinciguerra e Idrissi, presenti al ritiro, per ora dovrebbero restare.

Fonte: TMW