Mercato, per la porta quasi fatta per Milinkovic-Savic: oggi l’incontro decisivo a Dimaro!

Mai come in questi giorni c’è un gran lavoro da fare per il ds del Napoli Giovanni Manna. Neppure la giornata di oggi sarà da meno perché l’uomo-mercato azzurro è pronto a chiudere la trattativa col Torino per l’approdo in Campania di Vanja Milinkovic-Savic, individuato da Conte come portiere ideale da affiancare ad Alex Meret. L’estremo difensore serbo, si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, ieri ha saltato l’allenamento pomeridiano a Prato allo Stelvio ed è ormai vicinissimo al passaggio in azzurro.

Un passaggio ancora non vicino, vista l’alta valutazione del club granata. In queste ore si sta lavorando per limare il divario ma Milinkovic-Savic attende soltanto il segnale dei suoi agenti per cominciare l’avventura azzurra: oggi infatti si terrà un incontro a Dimaro che vedrà fra i presenti anche Aurelio De Laurentiis, segnale che davvero tutto sembra a un passo dall’essere formalizzato. Non si esclude, successivamente, un confronto diretto fra il patron azzurro e quello granata, Urbano Cairo.