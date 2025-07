De Bruyne il più acclamato a Dimaro: ecco il primo gol con il Napoli!

Domanda retorica. Chi è il più acclamato a Dimaro? Si, proprio lui. Kevin De Bruyne. Il centrocampista classe ’91 giunto in Italia dopo oltre 10 anni di successi con la maglia del Manchester City. Il belga, pezzo pregiato del mercato del Napoli, sta regalando perle pazzesche a tutti i tifosi giunti in Val di Sole, come riferito dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“.

“Kevin De Bruyne ci ha messo tre allenamenti a segnare il primo gol con la maglia del Napoli: slalom destro-sinistro e tiro mancino infilato alle spalle di Meret da distanza piuttosto ravvicinata, nel corso dell’esercitazione attacco-difesa tra la squadra con il portiere (da undici uomini) e quella di Kdb (in quel momento composta da dieci elementi; poi Alex è passato dall’altro lato per invertire il tema). Il fuoriclasse biondo, per la cronaca, ha giocato ancora da mezzala destra in una mediana con Hasa centrale e McTominay; in attacco, invece, c’era il tridente Neres-Lukaku-Lang. Con gli avversari, a recitare da centravanti, c’era Lucca (Politano, Raspadori e Zerbin a sostegno; Anguissa e Lobo in mediana). Per Lorenzo, da ieri ufficialmente azzurro, primi due allenamenti. In parte a porte chiuse: Conte ha preteso un po’ di privacy nel corso delle prove tattiche. Oggi toccherà a Beukema, l’ultimo acquisto, calarsi nella nuova realtà in campo. La delizia di De Bruyne – come un altro paio di giocate chic – è stata sottolineata dall’ovazione dei 2.200 tifosi che hanno riempito le tre tribune dello stadio di Carciato. Presenze quasi raddoppiate rispetto al primo giorno, il weekend è vivissimo: file infinite ai cancelli e tanti spettatori in attesa nel piazzale”.