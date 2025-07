“CdS Campania” – «AMMA FATICA’ CCHIU’ ASSAJE» – “CONTE SFIDA CONTE” “

Factory della Comunicazione

Il tecnico campione d’Italia indica subito le linee guida della sua seconda stagione sulla panchina azzurra

«De Bruyne? Interno che può fare il trequartista. Ci darà tanto»

«Lavoro, serietà e appartenenza per costruire e dare solidità»

N el nuovo slogan, erede dell’amma fatica’ da scudetto, c’è tutto il senso del presente e del futuro del Napoli. «Amma fatica’ again perché torniamo in Europa. In napoletano, invece: amma fatica’ ma cchiù assaje. Avremo campionato, Champions, la Supercoppa in Arabia, la Coppa Italia e ci stiamo attrezzando per competere e dare fastidio ovunque. Per rendere orgogliosi noi stessi e tutti i nostri tifosi. Saremo armati: questo è il messaggio».

Gli occhi della tigre non cambiano mai: in un’oretta di idee e parole chiarissime, Antonio Conte ha dettato le regole; spiegato i programmi; coniato un nuovo tormentone virale; e allargato gli orizzonti. Lo spunto è semplice: l’aumento di soluzioni a centrocampo con l’arrivo di De Bruyne al fianco di McTominay, Anguissa, Lobotka e Gilmour. «Non cominciamo a fare un caso ogni volta che uno non gioca, altrimenti cadiamo nel provincialismo. Abbiamo quattro competizioni e ci sarà spazio per tutti: una la giochi, quella dopo vai in panchina ed entri negli ultimi venti minuti. Siamo costruttivi, altrimenti non capiamo lo spessore che vogliamo dare al Napoli».

Fonte: CdS