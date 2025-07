Il Napoli di Antonio Conte non è solo in quel di Dimaro. Ad accompagnare, supportare, ammirare i Campioni d’Italia, un numero sempre crescente di tifosi. Come si può evincere dalla fila per accedere al campo di Carciato, dai video e dalle foto pubblicati di seguito, i supporter azzurri aumentano giorno dopo giorno e la Val di Sole, come le capita spesso, si popola sempre più di partenopei…

