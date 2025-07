Osimhen-Galatasaray, accordo vicino, futuro in Turchia per l’azzurro

Il Napoli sta per chiudere col Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport scrive: “La telenovela è arrivata all’ultima puntata. Stavolta per davvero. Victor Osimhen sta per dire definitivamente addio al Napoli, cinque anni dopo quella stretta di mano col presidente De Laurentiis in barca, al largo di Ischia, con cui aveva promesso al popolo napoletano di vincere insieme. Promessa mantenuta, con uno scudetto vinto da capocannoniere. Ma nei libri di storia entreranno anche le tre estati successive a quel titolo. E le continue liti tra Victor e il club. Lo strappo era diventato insanabile dopo lo scorso mercato estivo, con la punta costretta a rimanere a Napoli fuori rosa e il Galatasaray arrivato a settembre a salvare tutti. E la Turchia sarà la casa di Victor, almeno per i prossimi due anni: ieri, infatti, sono ripresi i contatti tra i due club e le parti si sono avvicinate molto, dopo che il Gala ha accettato alcune delle condizioni imprescindibile chieste dal presidente De Laurentiis per chiudere l’affare. Intanto sulle garanzie bancarie e le modalità di pagamento: 40 milioni subito, poi 35 da pagare entro il 2026; Il Gala non potrà rivendere Osi a un club italiano fino al 2027, per non incorrere in una penale enorme che farebbe raddoppiare la spesa. Una clausola anti-Italia che mette De Laurentiis al riparo da sorprese e che ora porta la trattativa quasi al traguardo. In attesa delle garanzie, sta per andare in archivio questo ennesimo tormentone estivo. La storia sportiva di Osi al Napoli meritava un finale diverso, ma è giusto voltare pagina”.

