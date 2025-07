Operazione Lucca chiusa in uno sprint, i dettagli

Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli, che si metterà da subito a disposizione di mister Conte. L’operazione è stata chiusa in maniera veloce, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’operazione Lucca con l’Udinese è stata completata martedì con uno sprint incredibile. La formula? Prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli, infatti, verserà nelle casse del club friulano prima 9 milioni di euro e poi 26 milioni a fine stagione per avere il controllo completo del cartellino. Sono previsti anche dei bonus, non semplicissimi da raggiungere, che potrebbero incrementare il costo base. Per il giocatore c’è un contratto di un anno di prestito più altri cinque.

