Modugno (Sky): “Osimhen al Galatasaray? L’operazione è destinata a chiudersi, ma il Napoli attende certezze finanziarie”

“Il destino di Osimhen è segnato, legato ora solo a questione di tempi e di garanzie. Penso che sia un’operazione destinata a chiudersi, con la volontà forte del calciatore di restare al Galatasaray. Ci sono – ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre speciale Dimaro su Marte – intese sui pagamenti e sulle tempistiche, sulla clausola anti-Italia ma il Napoli attende, giustamente, anche le garanzie finanziarie scritte. Strano che il Galatasaray, per ora, fatichi a garantire le fidejussioni, anche se nei trasferimenti internazionali non è obbligatorio produrle. Devo dire che in questo caso Osimhen ha fatto una scelta legittima, nel senso che ha espresso il suo desiderio di giocare in Turchia, visto che nel progetto Napoli, per volontà reciproca, non può starci. Per quanto riguarda l’attaccante, non c’è troppo da pensare al presunto ballottaggio che c’è stato tra Lucca e Nunez. Conte voleva Lucca e il Napoli ha preso Lucca, un centravanti giovane che ha margini di miglioramento, uno di quelli che riempiono l’area di rigore e si pongono da riferimento per la squadra. E’ l’alternativa a Lukaku che nei progetti di Conte è sempre stato il titolare del suo Napoli. C’era la necessità di avere un alter ego e per questo è arrivato Lucca. Per l’ala sinistra dico che Lookman sposta gli equilibri, è dominante e devastante in serie A, ma Ndoye ha prospettive e potenzialità enormi”

Factory della Comunicazione