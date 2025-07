De Laurentiis da Dimaro: “Lucca subito in campo, puntiamo su giovani con potenziale”

Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato questa sera a Dimaro e si è subito concesso ad un’intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del calciomercato azzurro.

Ecco le sue parole:

“Con l’arrivo di Lucca questa mattina, ho visto questo gigante alto due metri presentarsi… e ho firmato subito il contratto, così da permettergli di andare subito in campo ad allenarsi con gli altri. Stasera arriverà Beukema intorno alle 20, ma ha già superato le visite mediche. Sai, ogni volta che prendiamo un giocatore nuovo, io tremo sempre. Fino a quando il nostro medico sociale non ci chiama da Villa Stuart per dirci “tutto bene”, non riesco a stare tranquillo”.

“Qual è stata la trattativa che mi ha impegnato di più? Devo dire che sono state tutte trattative lampo. Quando desideri davvero un determinato calciatore, vai dritto all’obiettivo e non perdi tempo. Una parte importante del nostro progetto sono proprio i giovani che abbiamo deciso di prendere: è un lavoro di prospettiva. Puntiamo su giocatori con un buon curriculum, ma ancora da far crescere. E questo è un punto di forza. Grazie anche all’aiuto di Antonio Conte che per noi è fondamentale e all’aiuto della squadra. Perché abbiamo costruito un gruppo dove c’è gente esperta, gente che non manca certo di personalità. Forse a qualcuno di loro è mancata finora l’esperienza delle partite europee… ad altri no. Ma proprio per questo sarà interessante vederli mescolarsi in un contesto non ancora perfetto, ma sicuramente perfettibile”.