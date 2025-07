15 mln più bonus: il Napoli si avvicina a Juanlu Sanchez

Il Napoli si avvicina a grandi falcate a Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia e della nazionale spagnola under 21, per la fascia destra. Il giocatore può vestire presto l’azzurro, perché gli andalusi sono orientati a dire di sì a un’offerta da circa 15 milioni più bonus per arrivare intorno ai 17. Nei giorni scorsi, afferma TMW, avevamo parlato di un incontro fra le parti, con la distanza ridotta a soli due milioni. Ora pare che la situazione sia in via di definizione.

Factory della Comunicazione

Capace di giocare su entrambe le corsie, è prevalentemente un esterno di destra. Nella sua carriera ha giocato anche da centrocampista centrale, seppur nella scorsa stagione sia riuscito a imporsi come terzino.