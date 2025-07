Reginaldo: “Ndoye ha più fame di Grealish”

Reginaldo, ex attaccante di Parma, Fiorentina e Siena è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“Secondo me Osimhen sta sbagliando, il Napoli gli ha dato tanto, è anche vero che ha con la maglia azzurra ha vinto lo scudetto e il titolo di capocannoniere, ma ora il calciatore non si sta comportando bene con il club. Ora, non presentandosi, ha peggiorato la situazione, prima si trova la sistemazione per lui e meglio è, perché a Napoli non può proprio restare.

Grealish è un giocatore importantissimo, per il calcio italiano sarebbe un altro nome importante, per Lukaku sarebbe ottimo, nell’uno contro uno è molto forte e quindi lascerebbe più spazi all’attaccante. Sarebbe come Kvratskhelia, il georgiano è più forte ma l’inglese gli si avvicina.