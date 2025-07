“Osimhen non può essere rivenduto in Italia”, ok del Galatasaray

Ancora un tassello nella “trattativa”. Il giornalista, esperto di mercato, Nicolo Schira, su X, attraverso un post parla dell’affare Napoli/Galatasaray/Osimhen:

“Il Galatasaray non potrà cedere Victor Osimhen a un club italiano per le prossime due stagioni. Il Napoli ha chiesto di includere questa clausola nell’accordo e il Galatasaray ha accettato la richiesta”

#Galatasaray won’t be able to sell Victor #Osimhen to an italian club for the next two seasons. #Napoli have asked to include this clause in the deal and Gala have accepted the request. #transfers https://t.co/8gbXye0cfo

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2025