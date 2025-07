Orsi: “Milinkovic Savic porterebbe competitività e non ce ne è bisogno”

NANDO ORSI A RADIO MARTE: “ Grealish è un giocatore forte, però è più un trequartista. Ndoye sarebbe una buona cosa, Lookman sarebbe invece il massimo. Certo lo svizzero, con Italiano, ha fatto tutta la fascia e garantiva anche la fase difensiva. Lookman è molto più attaccante, non è un’ala classica ma è più una seconda punta. Del resto – ha detto l’opinionista Sky ed allenatore a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre speciale Dimaro su Marte – con Gasperini giocava molto nella fase offensiva. Ndoye forse sarebbe più funzionale, ma Lookman potrebbe fare la differenza . Per me Meret ha bisogno di un secondo portiere e nulla più. Questo perchè nel ruolo del portiere deve esserci una gerarchia, nelle altre big di serie A non vedo due portieri dello stesso livello. Nel Napoli Milinkovic Savic darebbe competitività al ruolo, ma non ce ne sarebbe bisogno. Meret però ha dimostrato già più volte di avere carattere, facendosi scivolare addosso le critiche e dimostrando di essere uno dei migliori della serie A, forse il migliore italiano, più affidabile, per me, anche di Carnesecchi e Di Gregorio. Fossi nel Napoli destinerei questi soldi per altri reparti. Il centrocampo titolare del Napoli sarà quello con De Bruyne, Lobotka e Mc Tominay, poi ci sarà spazio per tutti. Nella costruzione della rosa il Napoli sta acquistando tanti titolari e sono curioso di capire come gestirà Conte questo ricco organico. Ci sono tanti big, non ci sono più gli Okafor, i Billing o i Marin. Beukema, Lang e Anguissa vorranno giocare. E’ evidente che l’alternanza sarà importante per fare bene anche in Champions”.