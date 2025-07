Mille giorni di governo Meloni, la premier alla Cisl: “Creati più di 1 milione di posti di lavoro”

(Adnkronos) – ''Oggi sono mille giorni del governo, io che sono una persona rigida sono portata a vedere più quello che non è stato fatto e quello che non va…". Così la premier Giorgia Meloni, parlando oggi dal palco del Congresso nazionale della Cisl. "A me sembrano un po' de più…", ha scherzato la presidente del Consiglio, parlando quindi di un "tempo sufficiente per indicare la direzione intrapresa e il lavoro che si è fatto" e rivendicando la creazione di "più di mille di posti di lavoro al giorno" durante i mille giorni di esecutivo. "Dobbiamo tornare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, dobbiamo tornare a credere in noi stessi, non solo nella capacità di sognare ma anche di realizzare i sogni per non dover inseguire nessuno ma se mai per correre e farti inseguire dagli altri", le parole dirette al sindacato. La presenza di Meloni al congresso, ha poi spiegato, è per "testimoniare ancora una volta la centralità per il governo del dialogo con le parti sociali". "Mi consentirete di rivolgere un saluto particolare a una persona che non so se conoscete, sottosegretario Luigi Sbarra, che sono fiera di poter annoverare nella squadra di governo", ha aggiunto la premier rivolgendosi alla platea. "Oggi la Cisl propone di stringere un patto della responsabilità'', "un'alleanza tra il governo e le parti sociali per fare squadra e raggiungere insieme obiettivi comuni. Voglio dire alla segretaria Fumarola e a tutti voi che il governo accoglie questa sfida. Siamo pronti – continua Meloni – a fare la nostra parte in questo cammino. Intendiamo farlo perché, come abbiamo dimostrato in questi anni, le nostre priorità sono abbastanza chiare: sostenere il lavoro, incentivare chi crea nuova e buona occupazione, difendere il potere d'acquisto dei lavoratori, far crescere i salari, aiutare le nostre imprese a rimanere competitive sui mercati, creare un ambiente favorevole agli investimenti nazionali e internazionali". Poi il capitolo dazi: ''Stiamo attraversando un periodo complesso, segnato da tensioni geopolitiche, da tensioni commerciali, che rendono il contesto internazionale molto incerto, molto instabile, con conseguenze inevitabili sull'economia reale, sulla tenuta dei livelli occupazionali e sulla produzione. In questi giorni, in particolare, come sapete, il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che dal mio punto di vista non avrebbe alcun senso e che impatterebbe soprattutto sui lavoratori. Tutti i nostri sforzi sono rivolti a questo, chiaramente, in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea che ha la competenza sul dossier", ha sottolineato. Per quanto riguarda i "dati macroeconomici, pure in un contesto impossibile, ci restituiscono un quadro incoraggiante. L'economia italiana ha fatto registrare un andamento tutto sommato positivo in questi anni, con una crescita dello 0,7 per cento nel 2024, più 0,3 nel primo trimestre di quest'anno. L'occupazione – sottolinea la premier – continua a registrare numeri buoni. Con il livello più alto mai raggiunto di tasso di occupazione, crescono i contatti stabili, crescono i contratti a tempo indeterminato, diminuiscono i contratti precari. Questo è il dato che io considero più importante di qualsiasi altro, perché ho sempre pensato che la vera ricchezza di una nazione risieda nel lavoro e che la ricchezza non abbia alcun valore per una società se non si traduce anche in posti di lavoro di qualità". "Da come la vedo io, invece dell'aggiornamento giornaliero delle quotazioni delle società in borsa, sarebbe più interessante conoscere l'andamento società per società del numero di occupati che sono legati a quelle società…'', rimarca Meloni. ''Come diceva Eleanor Roosevelt, la realtà è fatta dai sogni di chi ha il coraggio di crederci. Vi ringrazio e buon Congresso", il saluto di Meloni che ha poi concluso tra gli applausi il suo lungo intervento. “Siamo molto soddisfatti dell’apertura di Meloni” sul Patto per la responsabilità, il commento della leader Cisl Daniela Fumarola, al discorso della premier dal palco del XX Congresso di via Po, a margine dell’assise sindacale. “Subito dopo la chiusura del congresso saremo pronti a lavorare sui contenuti perché c’è l’urgenza di mettersi attorno ad un tavolo e fissare gli obiettivi e le azioni da portare avanti, perché le persone si aspettano cose concrete in questi tempi difficili”, ha affermato. E a chi gli chiede se spera che anche Cgil e Uil possano aderire al patto, Fumarola ha risposto: “l’idea del nostro patto si poggia su tre parole chiave cioè ‘concertazione, partecipazione e contrattazione’ e abbiamo indicato un perimetro all’interno del quale abbiamo chiamato a corresponsabilità tutti i soggetti riformisti. Andremo avanti con chi ci sta, esattamente come successo nell’84 – ha detto riferendosi al patto di San Valentino – che ovviamente aveva un contesto completamente diverso rispetto a questo”. E ha concluso: “Bisogna che ognuno metta da parte le proprie particolarità, i propri punti di vista probabilmente ideologici. Noi ci siamo e speriamo che questo campo, e quello che ha proposto la presidente Meloni, sia il campo più ampio possibile”. —[email protected] (Web Info)

