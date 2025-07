Allegria ed entusiasmo: i Campioni d’Italia arrivano a Dimaro!

È iniziata ufficialmente a Dimaro Folgarida la nuova stagione agonistica 25-26 del Napoli. Alle 13 l’arrivo del pullman azzurro allo SportHotel Rosatti, il quartier generale degli azzurri in Val di Sole, ha sancito l’avvio del quattordicesimo ritiro nella “casa” nella quale sono stati costruiti i percorsi verso i due scudetti vinti negli ultimi tre anni.

Factory della Comunicazione

Circa 300 persone hanno atteso l’arrivo della squadra cantando cori, ricordando l’impresa tricolore e festeggiando Kevin De Bruyne, la stella ex Manchester City che soltanto due anni fa sollevava la Champions League ad Istanbul. La marea azzurra si è spostata nel pomeriggio al campo di Carciato per il primo allenamento dei ragazzi di Conte. In sette sono rimasti a Castel Volturno in attesa di novità del calciomercato e quindi 28 sono i ragazzi giunti a in Trentino. C’è anche Noa Lang, l’esterno offensivo prelevato dal Psv Eindhoven e ufficializzato dal club di De Laurentiis. Una curiosità ha animato la Val Di Sole: una famiglia di Eindhoven è a Dimaro in vacanza e ha scoperto con stupore della presenza del loro beniamino, di cui sono tifosissimi, che con la maglia del Psv ha realizzato 19 gol in due stagioni, vincendo anche due campionati e una Supercoppa d’Olanda.

Tra i volti nuovi il difensore ex Empoli Luca Marinucci, il portiere classe ‘2006 Mathias Ferrante pescato dal Novaromentin, squadra del campionato di serie D piemontese. Il Napoli è attento anche ai giovani talenti, ha tesserato e poi girato in prestito al Bari Emanuele Rao, un ragazzo di Rovereto che può vantare 64 presenze in serie C con la Spal e anche delle apparizioni in Nazionale Under 19. Sono attesi nei prossimi giorni altri arrivi a Dimaro, su tutti Lorenzo Lucca, centravanti preso dall’Udinese, che oggi si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di legarsi al Napoli.

Sono giorni densi di lavoro per il Napoli che domani s’abituerà al meccanismo delle doppie sedute. Alle 15.30 parlerà Antonio Conte, che presenterà il ritiro, racconterà le sue sensazioni in vista della prossima stagione mentre il suo nuovo Napoli prende forma, con la missione d’essere attrezzato per le quattro competizioni, soprattutto la Champions League. Martedì 22 alle ore 18 contro l’Arezzo il primo test amichevole, la prima occasione per osservare Kevin De Bruyne per la prima volta con la maglia del Napoli e lo scudetto sul petto.

INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it

Nicer Communication |Trento

Diego Decarli | Responsabile della Comunicazione | +39.335.6742487 | [email protected]

Bianca Maria Decarli |Ufficio Stampa| +39.349.5746134 | [email protected]

APT VAL DI SOLE | Press Officer

Alberto Penasa | +39 340 2330025 | [email protected]