SSCN – Napoli e Coca Cola ancora insieme: il nuovo Training Kit

Dal sito ufficiale della SSCN – A un anno dal primo annuncio ufficiale, Coca-Cola rinnova il suo ruolo di Global Training Kit Partner della SSC Napoli fino al termine della stagione 2027/28. La collaborazione, avviata nel 2022 come Global Partner del Club, porterà anche nelle prossime tre stagioni l’inconfondibile logo Coca-Cola sul kit d’allenamento e sulla collezione warm-up della Prima Squadra e della Primavera, indossati durante le sessioni di allenamento e nel prepartita di tutte le gare ufficiali dei Campioni d’Italia.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2025