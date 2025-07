Salernitana, tutto pronto per l’arrivo del napoletano Anastasio

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, il calciatore, come scrive il CdS, vanta oltre 200 presenze da professionista in carriera. 189 partite in C, 18 in B per il calciatore napoletano, che vanta 3 presenze in Europa League con i croati del Rijeka.

La squadra partirà nel pomeriggio per Cascia. Dovrebbe esserci anche il difensore centrale Eddy Cabianca (22), che arriva in granata dalla Cremonese ed ex Feralpisalò.