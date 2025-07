Pergolizzi: “Lucca è completo, può adeguarsi anche nello spogliatoio del Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rosario Pergolizzi, ex Napoli e allenatore di Lucca al Palermo

“Quando arrivò a Palermo, Lucca veniva da 2 anni in cui non aveva fatto bene, non aveva trovato spazio. Per lui venire al Palermo è stata una scommessa, per me una manna caduta dal cielo. Avevo degli attaccanti importanti, lui era una scommessa diventata poi una certezza. Lo misi in una vagar in cui c’erano 20mila spettatori e mi fischiavano perchè misi fuori due esperti, ma lui poi fece ricredere tutti, A volte cade in un pizzico di presunzione e personalità, ma quando un giocatore ti svolta le partite, viene sempre ben visto.

Giocare a Napoli è stato un miracolo per me, ma prima era più difficile. Oggi un giocatore di qualità ha più possibilità di diventare un calciatore e infatti mi auguro che si possano scoprire sempre più giovani e il modo migliore per farlo è dedicandogli tempo. Il settore giovanile è fondamentale perchè poi puoi anche prendere dall’estero un giovane forte, ma coltivare giovani nostri è certamente un aspetto da migliorare.

Lucca ha superato il percorso di giovinezza. Udinese è stato un passaggio importante, anche l’esperienza all’Ajax è stata importante perchè ha conosciuto uno spogliatoio con nazionalità diverse assimilando una cultura, una forza ed una disciplina che oggi può mettere in atto. Adesso Lucca è completo, può adeguarsi anche in uno spogliatoio forte come quello del Napoli”.