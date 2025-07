Il Napoli ritorna su Milinkovic-Savic

Il mercato in entrata per la porta del Torino resta in standby e legato al futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli segue il serbo da tempo, ma l’accordo con Cairo ancora non c’è. Il presidente granata pretende l’intera clausola da 19,5 milioni di euro, da pagare in un’unica soluzione. Una richiesta chiara, valida anche per le società di Premier League come il Leeds, che per via della fiscalità inglese arriverebbero a sborsare oltre 22 milioni.

Proprio il Leeds resta interessato, ma non ha ancora affondato il colpo. Intanto, scrive Tuttosport, il Napoli ha ricominciato a muoversi: nuovi contatti con l’entourage del portiere e con il Torino per cercare di convincere Cairo e portarlo alla corte di Antonio Conte, che vorrebbe una sana concorrenza tra i pali. Intanto Vanja, protagonista anche in allenamento con gol e una traversa da metà campo, si prepara al ritiro di Prato allo Stelvio, ma potrebbe fare presto le valigie.

Sul fronte sostituti, il Torino ha ricevuto segnali positivi da Wladimiro Falcone, che ha già espresso la volontà di lasciare Lecce. I salentini partono da una richiesta di 10 milioni, ma il prezzo è trattabile. Falcone è ora il primo nome sulla lista di Vagnati. Rallentano invece le piste Montipò (vicino al rinnovo col Verona), Caprile (costo elevato) e Turati, per cui con il Sassuolo non si registrano progressi. Anche Fofana dell’Angers resta un’opzione complicata.

Fonte: TMW