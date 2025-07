⚽️CdS Campania⚽️ – “ULTIMATUM PER LUCCA”. Poche ore per l’affondo

Priorità a DeLa anche dall’Udinese però Atalanta e Milan insistono:

Lorenzo ascolterà le altre offerte se i campioni non affonderanno nelle prossime quarantotto ore.

I Pozzo lo valutano intorno ai 35 milioni

Resiste il duello con Nuñez: la punta della Nazionale vuole Conte ma non aspetterà a lungo

Con Darwin e i Reds c’è ancora distanza

In questo gioco d’attacco di attesa e pazienza, tali da trasformare la trattativa tra Napoli e Galatasaray in una partita a scacchi infinita, c’è anche chi comincia a manifestare una certa fretta. Tipo Lorenzo Lucca. Nulla di irrispettoso, ci mancherebbe, piuttosto la legittima esigenza di capire come, quando e soprattutto dove. Dove giocherà, certo: in questo momento l’attaccante della Nazionale è in ritiro con l’Udinese, ma il suo nome riempie pagine e soprattutto pensieri di club pronti a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Nell’ordine: il Napoli, titolare di una sorta di diritto di prelazione riconosciuto dal giocatore e dai Pozzo per essersi mosso in largo o anche larghissimo anticipo, considerando che Manna lo ha seriamente puntato esattamente un’estate fa, salvo poi rimandare l’affondo di dodici mesi; e a seguire, in ordine sparso e senza attribuire in vantaggio nella griglia, è venuta fuori l’Atalanta dopo la migrazione di Retegui verso l’Arabia e la Saudi; e s’è presentato anche il Milan, a caccia di una torre e di una punta in grado di trasformare le occasioni in gol. Fonte: CdS