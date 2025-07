Quote calciomercato Napoli: Lookman il più vicino alla maglia azzurra, c’è anche un interista tra i papabili

Nella sessione estiva di calciomercato molti top club sono alla ricerca di rinforzi utili che possano migliorare le rispettive squadre in vista della prossima e ormai imminente nuova stagione. Le big della Serie A intendono farsi trovare pronte e competitive per lottare in campionato e su altri fronti. In particolare, in casail direttore sportivo Manna lavora senza sosta per portare a Conte rinforzi importanti che consentano qualità e un turnover efficace. Continua a tenere banco il caso Osimhen, con il Galatasaray che sembrerebbe la squadra più vicina all’acquisto, ma si guarda anche agli ingressi in casa azzurra con Lang ai dettagli, Beukema che potrebbe sbloccarsi a momenti e tanti altri obiettivi pronti a concretizzarsi. A proposito di possibili nuovi colpi in entrata, stando al confronto delledi Superscommesse.it, i giocatori maggiormente accreditati dai bookmakers per vestire la maglia del Napoli risulterebbero. Il centravanti della Dea si è distinto per una straordinaria stagione a Bergamo, con 20 gol in 40 presenze complessive; il secondo, invece, quando chiamato in causa da Simone Inzaghi ha sempre dato il suo contribuito, spesso risultando decisivo. Nonostante il suo futuro sembri ancora destinato al nerazzurro, come testimoniano le quote la sua cessione al Napoli appare tutt’altro che impossibile. Complicato invece l’approdo di Alejandro Garnacho dallo United, così come quello del difensore del Genoa Koni De Winter, attualmente nel mirino di più club.