Napoli, l’obiettivo è avere Lang e Beukema già in ritiro. Si continua a trattare per Juanlu

Il Napoli, accolti De Bruyne e Marianucci, non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole quanto prima regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi, già pronti per il prossimo 17 luglio quando avrà inizio il ritiro di Dimaro. Secondo il Corriere del Mezzogiorno di stamane in edicola – ripreso dal portale TMW – lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche di Noa Lang e Sam Beukema. Se per l’esterno offensivo del PSV Eindhoven è praticamente tutto fatto, andrà limato ancora qualcosa con il Bologna per il difensore. Sempre in casa rossoblu, non si è ancora sbrogliata la matassa per Dan Ndoye vista l’alta richiesta (40 milioni) del club di Saputo.

Servirà trattare ancora anche per quel che riguarda Juanlu Sanchez. Con il terzino destro del Siviglia è stata già raggiunta un’intesa, ma permane la distanza fra i club. Gli andalusi chiedono 17 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, mentre i partenopei non vorrebbero andare oltre quota 15. C’è comunque la volontà di condurre in porto l’affare.