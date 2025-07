Montervino: “Da due anni, Osimhen non rispetta lo spogliatoio”

FRANCESCO MONTERVINO A RADIO MARTE: “Da dirigente sarei felice di fare un’operazione del livello di Osimhen, ma al di là di questo è determinante per consentire al Napoli di fare ulteriore mercato. Se fossi stato compagno del nigeriano – ha detto l’ex azzurro e dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – non penso che avrebbe avuto quel comportamento o se lo avesse avuto probabilmente avrei reagito male. Da capitano ho fatto sempre rispettare le regole anche andando a brutto muso con i compagni, pagando forse dazio per questo motivo. Ma per me il rispetto dello spogliatoio è tutto e non mi pare che da due anni Victor lo stia avendo. Un ritorno di Insigne al Napoli? Rispondo dicendo che è un peccato che Lorenzo, così come Mertens, non abbia festeggiato lo scudetto da calciatore azzurro: lo avrebbero meritato… Sono un grande amico di Insigne ed un suo tifoso, ma devo ammettere che il suo tempo nel Napoli è passato. Insigne ha portato un grosso peso sulle spalle… Non dico che il fatto di essere andato via abbia rappresentato una liberazione, però lo ha come alleggerito. Il motivo per il quale il Bologna chiede tanto per Ndoye è semplice: il Napoli ha soldi e gli altri club sperano che possa pagare tanto i calciatori che cerca. Io lo prenderei, ma a meno. Per l’attacco acquisterei il calciatore più funzionale alle idee di Conte: se Lukaku avrà ancora un ruolo centrale allora propenderei per Lucca, che accetterebbe di fare da vice. Diversamente meglio andare su Nunez.

Factory della Comunicazione