Mel Gibson nel casertano, l’attore pazzo per la mozzarella di bufala

(Adnkronos) – Mel Gibson pazzo della mozzarella di bufala. L'attore e regista, in Italia per preparare le riprese del sequel de "La Passione di Cristo", che si intitolerà "La Resurrezione di Cristo", ha fatto tappa a Casagiove nel casertano per assaggiare i rinomati latticini di bufala del Caseificio Sagliocco. Proprio l'account social del Caseificio ha pubblicato un video con un Gibson divertito che, prima si qualifica come "Frank Sinatra", poi assaggia il formaggio e dice "here for the bufala mozzarella". Il video è rimbalzato rapidamente sui social. L'attore dovrebbe iniziare ad agosto le riprese del nuovo film, che vedrà il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù. Nel cast ci saranno anche Maia Morgenstern nel ruolo della Madonna e Francesco De Vito nei panni di Pietro. Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, il film verrà girato a Cinecittà e in diverse location in Puglia e Basilicata, tra cui Matera (dove erano state girate già diverse scene de "La Passione di Cristo"), Altamura, Gravina e Ginosa. E probabilmente è proprio mentre era in giro per sopralluoghi verso Basilicata e Puglia che Gibson ha fatto una sosta gastronomica nel casertano. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione