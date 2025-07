De Laurentiis sarà ospite del Giffoni Film Festival: il patron azzurro inaugurerà la sezione sportiva

Una seconda edizione sempre più avvincente. Un progetto legato ai giovani, creato e pensato per i giovani. Giffoni abbraccia lo sport. Dal 17 al 25 luglio, la 55esima edizione del Giffoni Film Festival comprenderà al suo interno la galassia complessa ma allo stesso tempo avvincente dello sport. Lo farà provando ad analizzare l’intero universo di una materia che è da sempre fonte d’interesse, di motivazione e d’ispirazione. Emulare le gesta dei propri idoli ma anche conoscere i segreti, aggiungere al proprio sapere tanti elementi chiave per conoscersi un po’ di più. Giffoni Sport sarà tutto questo. Un format coinvolgente e destinato ad un pubblico ampio proprio per raccogliere tutte le sfumature di un mondo che sa attrarre, sedurre, trasmettere. Anche trattando argomenti di grande impatto come l’innovazione, il benessere e la salute mentale, la prevenzione, tutti elementi distintivi legati allo sport.



“Giffoni conferma il suo grande impegno per lo sport ma soprattutto per il benessere dei ragazzi – le parole del direttore generale Jacopo Gubitosi -. Dopo il grande successo della prima edizione di questo innovativo format, abbiamo sentito l’esigenza di poter dare a tutti giovani, giffoner e pubblico generico, la possibilità di vivere ancora una full immersion sportiva. Dagli incontri con i campioni dello sport, con miti e leggende nazionali e addetti ai lavori, a tematiche che riteniamo fondamentali e che per questo motivo rendono questa esperienza straordinaria: perché Giffoni Sport non sarà solo conoscenza e pratica sportiva ma anche affrontare temi del benessere sociale attraverso un viaggio lungo nove giorni. Senza dimenticare il tema della prevenzione con testimonianze e attività di grande impatto. Allo stesso tempo grande spazio all’innovazione affinchè questa occasione si trasformi in opportunità lavorativa”.



“LETE SPORT ARENA”



L’importanza di avvicinarsi alle discipline sportive, divertirsi in movimento, creare rete attraverso il gioco. Dopo un primo riuscitissimo esperimento, la “LETE SPORT ARENA” si sposta nel Parco Hollywood che ogni giorno, dalle 16:30 alle 20:30, si trasformerà in uno straordinario palcoscenico sportivo all’aperto. Giffoni, in collaborazione con Lete, realizzerà attività con il supporto della FIGC, della FIS, della FIJLKAM, della FISR e della FIPE mettendo a disposizione del pubblico istruttori federali per esercitazioni aperte a tutti. Inoltre, grazie al supporto e al grande coinvolgimento degli enti di promozione sportivo quali ASI, ENDAS ed OPES, ogni giorno tutti gli spazi del Parco Hollywood avranno associazioni impegnate nel coinvolgere bambini e ragazzi nel praticare attività.

Inoltre, non mancherà la presenza di DECATHLON, sponsor tecnico dell’evento, con un’installazione che permetterà ai ragazzi di scendere in campo in un contesto di gioco meraviglioso. Una festa dello sport, sotto la supervisione di personale qualificato.



LETE SPORT TALKS



Atleti, presidenti, dirigenti, realtà sociali, campioni olimpionici, leggende dello sport. Dal 17 al 25 luglio la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana sarà la casa dei volti iconici nel panorama nazionale ed internazionale. Lete Sport Talks sarà il palcoscenico degli incontri che andranno in scena nella Sala Domenico De Masi. Ad affiancare il nome di Giffoni in questa meravigliosa avventura ci sarà Lete, compagno di viaggio ormai consolidato con lo sguardo proiettato da anni sullo sport, nel nome delle varie campagne realizzate insieme nelle scorse edizioni del Giffoni e pronto a rinnovarsi con un nuovo format. Gli eventi saranno raccontati da SKY SPORT con un’ampia copertura dell’evento con collegamenti live, servizi e news grazie a Sky Sport 24. Contenuti dedicati anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. I contenuti saranno fruibili anche su NOW TV.



Partenza subito col botto. Giovedì 17 luglio ad inaugurare la sezione Sport di Giffoni ci sarà AURELIO DE LAURENTIIS. Il noto produttore cinematografico sarà ospite della 55esima edizione del festival, diciotto anni dopo la sua ultima presenza. Ad accoglierlo nella Sala Verde della Multimedia Valley i giurati delle sezioni Impact! e Sport, 200 ragazzi tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutta Italia, con al centro del dibattito i temi più attuali. A De Laurentiis il compito di rispondere alle domande dei ragazzi in un viaggio che avrà come tappe la sua straordinaria esperienza imprenditoriale in più ambiti, partendo dalla storia, dallo sviluppo e dallo stato attuale del cinema italiano ma senza trascurare una panoramica sul mondo del calcio, con il recente successo del Napoli nella serie A, quarto Scudetto nella quasi centenaria storia del club partenopeo, il secondo in tre anni. Nel pomeriggio invece l’incontro in Sala Truffaut con BEBE VIO GRANDIS, campionessa paralimpica e simbolo di determinazione, energia e resilienza. Un dialogo diretto e personale con i juror, raccontando il proprio percorso e condividendo riflessioni su sport, inclusione e sfide quotidiane affrontate insieme alla sua Academy. Chiuderà il programma della giornata inaugurale LORENZO MINOTTI, storico calciatore italiano, vice-campione del Mondo nel 1994 con la Nazionale azzurra, pilastro del Parma e opinionista della squadra di Sky Sport.

