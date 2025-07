CDS- Beukema convocato per il ritiro dal Bologna, ma firma una bandiera del Napoli…

Il Napoli vuole Sam Beukema. Sam Beukema vuole il Napoli. La volontà c’è. Anche da parte del giocatore che negli ultimi giorni ha già firmato oggetti con il logo dei campioni d’Italia. Prove generali di ciò che l’olandese potrà vivere da qui a qualche giorno. Si, perchè è solo questione di giorni. Il Napoli e il Bologna non sono mai stati così vicini ad un accordo. Beukema, come scrive oggi il “Corriere dello Sport“, è stato regolarmente convocato da Vincenzo Italiano per il ritiro del Bologna che si terrà in quel di Valles – in provincia di Bolzano- che scatterà il 15 luglio. La sensazione, però, è che il forte centrale rossoblù possa trasferirsi dalla Valle di Valles alla Val di Sole nel corso della prossima settimana.

Factory della Comunicazione

“La trattativa è alle battute finali, base d’intesa di 32 milioni tra parte fissa e bonus, i contatti tra le due società sono andati avanti anche nelle ultime ore in attesa della definitiva fumata bianca. Non appena arriverà, il difensore potrà raggiungere un altro ritiro, quello del Napoli, direzione Castel Volturno: l’appuntamento è per martedì. Domani sera, invece, è fissato per le 17.30 il primo allenamento agli ordini di Italiano. Che sa bene della volontà del giocatore di unirsi al Napoli. Il papà-agente spinge da tempo col club per la cessione. Se la trattativa dovesse prolungarsi fino all’inizio della prossima settimana, Beukema comincerà ad allenarsi regolarmente con i suoi compagni in attesa di novità. Nelle idee del Napoli resiste la speranza di fissare per lui e Noa Lang le visite lunedì. Beukema, intanto, già si immagina con la maglia del Napoli. Sui social sono diventati virali due video in cui il centrale olandese prima firma un pantaloncino azzurro – e scatta foto col piccolo tifoso – e poi una bandiera azzurra con il tricolore. A Bologna non l’hanno presa bene, a Napoli non vedono l’ora di accoglierlo”.