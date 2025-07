Basta poco per riaccendere i sogni. Quelle parole di AdL a Pompei

Qualche frase giusta al momento giusto, come fa Aurelio De Laurentiis nella notte di Pompei: «Arriveranno tanti nuovi giocatori, ci vediamo in Trentino». Poco, ma comunque abbastanza. Il patron del Napoli, giovedì sera a Pompei, è stato brevemente protagonista.

Si era visto l’ultima volta un mese fa a Roma, in occasione delle visite mediche di Kevin De Bruyne, poi solo lavoro nell’ombra. Negli ultimi giorni il suo telefono scotta e va all’attacco: non solo il capitolo Osimhen – ieri una nuova puntata della telenovela – ma anche quelli relativi al futuro.

Si accelera per Lucca

Aurelio è sceso in campo per parlare con l’Udinese dei Pozzo. Da 48 ore c’è da registrare l’accelerazione del club azzurro su Lorenzo Lucca. E allora, viste le distanze, ecco che arriva il presidente, con quel canale Napoli-Udinese sempre aperto, ora anche per l’attaccante classe 2000. Se volessero, gli azzurri potrebbero chiudere ogni cosa già oggi. Ma si aspetta per non affrettare le cose: nelle ultime settimane il Napoli ha lavorato anche sulla pista Darwin Nunez, non è un mistero, ma questo weekend rischia di essere decisivo per la scelta finale. Perché Lucca e il suo staff – continui contatti, si lavora all’intesa finale – hanno messo Conte e la squadra in cima alla lista delle preferenze da un po’, ma nemmeno si può aspettare per sempre. Da lunedì busserà forte l’Atalanta con in tasca i soldi di Retegui, le certezze potrebbero cominciare a vacillare. Le parti, comunque, stanno trovando la quadra economica di un affare da oltre 30 milioni di euro per l’attaccante che affiancherà Lukaku. Conte lo apprezza e l’ha sempre detto ai suoi, così potrebbe pure ritrovarselo già in ritiro a Dimaro tra una settimana. De Laurentiis, da Pompei, non ha mica dimenticato il suo allenatore.

«Conte è bravissimo, è il migliore che potessimo avere. Lo abbiamo ancora con noi e ce lo teniamo stretto» ha detto al microfono giusto per calcare la mano dopo le parole di qualche settimana fa. Il sodalizio va avanti forte. E Nunez? Che pure è stato a lungo un obiettivo: in queste 48 ore la squadra di mercato napoletano capirà quanta possibilità c’è di tenere viva la pista. Ma il Liverpool non molla e non accetta alcuna discussione che parta almeno da 60 milioni di euro. Insomma, in questo weekend si può decidere tanto, a partire da Beukema e pure Ndoye, con cui l’accordo lato calciatore si può concretizzare a breve.

L’inizio della prossima settimana sarà decisivo pure per Juanlu: il terzino spagnolo è ancora in Messico per le vacanze ma è atteso a Siviglia nelle prossime ore. Il faccia a faccia con la sua società sbloccherà l’operazione di arrivo in azzurro. A fare visita al suo – ormai ex – club ci ha pensato pure Noa Lang, presente qualche giorno fa sui campi del Psv che si sta preparando alla nuova stagione. Solo da spettatore, però, in attesa di poter raggiungere l’Italia e mettersi a disposizione del Napoli e della nuova avventura che già aspetta. Fonte: Il Mattino