⚽️CdS Campania⚽️ “LUCCA L’ ACCELERATA” Osi-Gala ci siamo😀

Factory della Comunicazione

Accelerazione con l’Udinese: si tratta sulla base di 35 milioni

Nuovo incontro con Ramadani ma resta la distanza per Darwin Nuñez a rilento e ora il Napoli spinge su Lucca

Non decollano i contatti con il Liverpool

L a premessa è d’obbligo: l’affondo sul centravanti, come altri investimenti tipo Ndoye, sono inevitabilmente condizionati dall’uscita di Osimhen. Già. Ma le difficoltà nella trattativa con il Galatasaray non impediscono al Napoli di arare il campo e soprattutto di seminare. Ovvero: di costruire trattative e comporre mosaici da completare nel momento in cui l’incasso di Osi diventerà reale. l’affondo sul centravanti, come altri investimenti tipo Ndoye, sono inevitabilmente condizionati dall’uscita di Osimhen. Già. Ma le difficoltà nella trattativa con il Galatasaray non impediscono al Napoli di arare il campo e soprattutto di seminare.Ovvero: di costruire trattative e comporre mosaici da completare nel momento in cui l’incasso di Osi diventerà reale.

Detto questo, sì e sì. La cosa importante, in questa fase di attesa e di studio, sono le certezze: e il Napoli è sicuro che Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca sarebbero entrambi pronti a giocare con i campioni d’Italia. I due centravanti finiti in cima al listone di Conte e Manna per rinforzare la coppia con Lukaku hanno aperto senza remore, ma le storie sono molto differenti nei rispettivi contorni. A cominciare dalla rigidità degli interlocutori: il Liverpool, tanto per dare la precedenza ai britannici, non cede di un millimetro e continua a insistere con l’inderogabilità della sua richiesta da 60 milioni di euro. Poco più di 51 milioni di sterline, of course. E Darwin, dettaglio non da poco, non ha ancora trovato l’accordo personale sull’ingaggio. Risultato: tempi lunghi in prospettiva. Ma il Napoli ha fretta, la stagione sta per cominciare e l’idea è sempre stata quella di fornire una squadra dall’ossatura ben definita o quantomeno molto vicina allo scheletro finale, diciamo definitivo, in tempi molto più che ragionevoli. E così, beh, negli ultimi due giorni il club ha accelerato con l’Udinese per Lucca, 24 anni e due metri d’altezza (201 cm), mai considerato una seconda scelta ma una scelta diversa per caratteristiche e prospettive. Anche perché, con il Milan e soprattutto l’Atalanta in agguato, i rischi cominciano ad aumentare.

Fonte: CdS