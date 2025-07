Repubblica – Cinquemila abbonamenti venduti, lo scorso anno nella prima giornata molto meno

Le essere vendute in un’o ra e quasi il quadruplo nel re sto della prima giornata del la campagna abbonamenti. C’è an cora molto tempo (fino al 3 agosto) per beneficiare del diritto di prela zione, ma da ieri mattina i fedelissi mi del Napoli si sono messi lo stesso in fila per confermare il loro posto fisso al Maradona,a riprova dell’eu foria travolgente che circonda i nuo vi campioni d’Italia e della voglia dei tifosi di rivederli all’opera an che in Champions.Più di metà dello stadio di Fuorigrotta andrà infatti sold out per tutta la stagione addirit tura a bocce ferme, senza nemme no attendere il debutto ufficiale del la squadra di Antonio Conte,che si è del resto ampiamente meritata sul campo questa fiducia a scatola chiusa.

Nello scorso campionato al Mara dona fu superato il traguardo del milione di paganti e nella stagione che verrà i numeri promettono di es-

sere di gran lunga superiore, visto che gli azzurri giocheranno anche in Champions. Ritorna dunque più che mai di attualità il problema del-

la capienza limitata dello stadio, a cui l’amministrazione comunale ha deciso di porre rimedio con la ria pertura dopo quasi vent’anni del terzo anello dell’impianto, che era stato chiuso per motivi legati alla stabilità

Con un post su Instangram il sinda co Gaetano Manfredi.

«Stiamo lavo rando affinché Napoli sia tra le città che ospiteranno gli Europei di cal cio 2032. Abbiamo già predisposto un progetto di restyling dello stadio Maradona da condividere con la So cietà Calcio Napoli. Siamo pronti ad avviare i lavori del terzo anello per poi proseguire con le modifche che potranno rendere lo stadio sempre più moderno e funzionale».

