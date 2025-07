Per Fabio Mandarini ci sono due affari già virtualmente conclusi

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale:

Factory della Comunicazione

“Credo che per imbastire tutto questo affare per Osimhen, con l’arrivo in Italia del Galatasaray e il giocatore che si è esposto fin da sabato in maniera così chiara con i club penso che non ci sia difficoltà a individuare una deadline per la chiusura. Per me non può essere in discussione quest’affare per troppe implicazioni. Penso che già in giornata si possa concludere, aspettiamo.

Nuovo colpo di scena? Sabato scorso Osimhen è stato chiarissimo con il Napoli. Dopo aver accettato l’offerta del Galatasaray ha fatto sapere di proseguire la sua nuova avventura. Il Napoli all’inizio è rimasto sulle proprie posizioni, perché aspettava un segnale formale, poi è arrivata questa manifestazione d’intenti, l’offerta formale. Il problema è che adesso devono produrre delle garanzie, che non si producono in maniera lampo. C’è un iter, però se il Galatasaray riesce a imbastire un’operazione da 16 milioni per un contratto da 3+1 al calciatore. In Turchia si legge che ci sarebbero altri 10 milioni di bonus, sponsorizzazioni, per il giocatore. Si sono messi insieme un pool di sponsor, una serie di situazioni, non credo che possa esserci un colpo di scena. Ti muovi in questo modo quando sai di riuscire ad arrivare a dama. Ne abbiamo viste di ogni, è vero. Al ‘no’ secco di Osimhen all’Arabia non ci credeva nessuno, invece era così. Aveva rifiutato e così è stato. Onestamente non mi aspetto altro.

Beukema? Per me è virtualmente fatto anche Beukema, non solo Noa Lang. Perché oggi scade anche la clausola di Lucumi e il Bologna giustamente non volendo smantellare la squadra, in questo caso la difesa di Italiano, aspetta la scadenza della clausola del difensore. Perché fino a mezzanotte si può andare con 28 milioni e prendere Lucumi. Questo penso sia l’unico motivo per il quale l’affare non sia stato ancora definito. Risulta che gli accordi ci siano da fine settimana scorsa. Poi è chiaro che il Bologna non può permettersi il lusso di rischiare in questo modo. Sono state preventivate eventualmente due cessioni, non di più. La giornata di oggi diventa una deadline perché scade la clausola di Lucumi.

Il tetto degli abbonamenti è stato imposto anche nelle ultime due stagioni, ma ci sta, è una cosa normale perché ci si riserva anche la possibilità di vendere dei biglietti. Perché altrimenti non tutti avrebbero la possibilità di vedere una partita del Napoli. Il prezzo di Beukema? In questo periodo il prezzo lo fa il mercato, ne circolano alcuni un po’ più elevati, ma non parlo solo di Beukema, ma ascolto valutazioni un po’ su tutti i giocatori presi in considerazione. Credo che lo stesso Idzes, centrale del Venezia, con tutto il rispetto per una squadra che non ha giocato un gran campionato, è stato valutato 15 milioni, Nicolussi Caviglia 25 milioni. Sono prezzi alti in generale. Secondo me alla fine il grande affare lo farà il Galatasaray, che si porterà a casa uno dei migliori centravanti del mondo, da almeno Top 5 per 75 milioni: una cifra veramente bassa”.