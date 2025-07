Per Fabbroni AdL accettando le rate è andato controcorrente

Mario Fabbroni, giornalista, ha parlato così ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale:

“Il Napoli è andato oltre, non avrei mai scommesso sulle cinque rate conoscendo il modus operandi di De Laurentiis. Ma evidentemente ci possono essere due spiegazioni a questa malleabilità. La prima è che potrebbe essere che queste fideiussioni siano moneta contante anche per altri club appena vuoi fare un movimento di mercato per comprare un altro attaccante, come Nunez con il Liverpool, ma è chiaro che a loro volta anche i Reds dovrebbero accettare dilazioni di pagamento. Oppure la situazione di Osimhen è diventata così insopportabile per De Laurentiis che pur di toglierselo dalle scatole ha accettato. Fa benissimo a pretendere garanzie reali. Il problema è che a mezzanotte termina la clausola. Se non arrivano le garanzie l’affare col Galatasaray va a farsi benedire. Infatti nell”ultim’ora è tutto sospeso.

La presenza di Osimhen nel ritiro del Napoli sarebbe deleteria anche dal punto di vista dei tifosi. Non mi auguro questa situazione, per tutti. Credo che verrebbe accolto con una bordata di fischi. I tifosi napoletani danno molto, ma devono anche ricevere in qualche modo. Osimhen ora è un rapporto brutto e slabbrato. Diventerebbe un problema di gestione estremamente serio. Se non si presenta inizia una guerra legale e peggio per lui secondo me se si butta in questo tunnel. Cominciano una serie di adempimenti contrattuali che indurrebbero il club anche a metterlo al minimo dello stipendi”.