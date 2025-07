Gazzetta – Osimhen-Galatasaray, si tratta a oltranza

Il futuro di Victor Osimhen sembrava dovesse continuare in Turchia, ma ieri, col Galatasaray, c’è stata una brusca frenata nella trattativa. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il Gala ha capito che il braccio di ferro non avrebbe portato da nessuna parte, così il vicepresidente turco Abdullah Kavukçu – arrivato in Italia con l’intermediario George Gardi – ha annullato il viaggio di ritorno in programma ieri sera e ha organizzato un nuovo summit con Manna, per provare a cercare nuove strade, diverse dalla fideiussione. Si tratta a oltranza, e questo è comunque un segnale positivo sulla volontà di tutte le parti di trovare un punto d’incontro. Del resto, il presidente del Galatasaray Dursun Özbek si era raccomandato con i suoi di ritornare in Turchia solo ad accordo raggiunto, salvo poi venire meno all’intesa verbale precedente. Özbek, infatti, proprio ieri al portale turco Ajansspor aveva rilasciato il suo pensiero. “Non abbiamo mai fatto nulla che mettesse in difficoltà finanziaria il Galatasaray. Al Galatasaray tutto procede secondo le regole. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, mosse che possano mettere il club in difficoltà finanziaria. E questo vale anche per il trasferimento di Osimhen”. Il riferimento, insomma, è alle fideiussioni da garantire al Napoli, che rischierebbero di diventare un precedente scomodo per trattative future. Sui trasferimenti internazionali, infatti, non esiste l’obbligo di garanzie finanziarie e concederlo al Napoli – vista dalla parte turca – aprirebbe a possibili richieste anche per futuri affari. E il Gala non vuole mettersi all’angolo”.

